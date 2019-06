Agenzia delle entrate-Riscossione: varato un nuovo sistema per prenotare un appuntamento

Parte ad Alessandria, Casale Monferrato e Novi Ligure il nuovo servizio “Prenota ticket” per fissare un appuntamento allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione, senza tempi di attesa. Il servizio “Prenota ticket” è accessibile dal sito dell’Ente di Riscossione e dall’app Equiclick e consente con pochi passaggi direttamente dal pc, smartphone o tablet, di scegliere giorno e ora in cui si desidera andare allo sportello di Alessandria in Spalto Gamondio 1/L, di Casale Monferrato in via Vincenzo Luparia 13/15, oppure a quello di Novi Ligure in viale Saffi 36.

Il servizio “Prenota ticket”, partito già nel secondo semestre dell’anno scorso in alcune città, è stato esteso gradualmente sul territorio e ora, con l’attivazione in ulteriori 97 sportelli, è presente su tutta la rete di Agenzia delle entrate-Riscossione. Finora il 45% dei contribuenti che ha utilizzato il “Prenota ticket”, lo ha fatto per avere informazioni su cartelle, avvisi e sulle attività svolte dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, il 37% ha fissato un appuntamento per richiedere una rateizzazione mentre il restante 18% ha scelto il servizio di pagamenti alla cassa

Come funziona il servizio. Vediamo nel dettaglio come funziona il servizio. Dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dall’app Equiclick, bisogna accedere alla sezione “Prenota ticket”, selezionare lo sportello desiderato e il tipo di operazione che si intende effettuare (Pagamenti, Informazioni o Rateizzazioni). Successivamente si deve scegliere la data, tra i dieci giorni consecutivi proposti in automatico dal sistema, e l’orario, tra quelli disponibili nella tabella corrispondente al giorno scelto.

Dopo aver scelto giorno e ora dell’appuntamento, bisogna inserire il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello e, infine, indicare l’indirizzo email (non pec), dove Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la conferma della prenotazione con tutti i dettagli dell’appuntamento prenotato e il numero di ticket assegnato. L’email di conferma contiene anche un QRCode, ovvero il codice da utilizzare con il totem interattivo presente allo sportello il giorno dell’appuntamento per confermare l’arrivo nella sede e accedere al servizio scelto (con l’app Equiclik, il QRCode è salvato direttamente nella sezione “I tuoi ticket”). Se non è più possibile presentarsi all’appuntamento, si può procedere all’annullamento del relativo ticket: basta cliccare sul link “Può annullare il ticket prenotato” presente nella email ricevuta, oppure dall’app Equiclick, cliccare sulla voce “I tuoi ticket”, selezionare la prenotazione effettuata e procedere con l’annullamento.