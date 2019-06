Maltrattamenti in comunità terapeutica, 13 misure cautelari

NOVI LIGURE – Operazione Freedom: i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, coordinati dalla Procura di Alessandria, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, nell’ambito della loro attività professionale svolta presso una comunità terapeutica dell’alessandrino, di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, in concorso. Tra le aggravanti contestate, l’aver commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture socio-educative. I reati sarebbero stati commessi nei confronti di alcune persone affette da gravi disabilità, ospiti della stessa struttura terapeutica. I particolari dell’operazione verranno resi noti questa mattina, alle 11, in una conferenza stampa al Comando provinciale di piazza Vittorio Veneto.