Disperse sul Giarolo per il temporale: salvate due 16enni

CALDIROLA — A un certo punto, quando sul monte Giarolo si è abbattuto un violento temporale con fulmini che sembravano colpire ovunque, si è temuto il peggio. Poi per fortuna le due ragazze di 16 anni che questo pomeriggio si sono perse durante un'escursione sono state ritrovate e portate a valle sane e salve, anche se spaventate e completamente zuppe. Le due amiche, una di Alessandria e l'altra di Valenza, erano partite da Caldirola per un'escursione sul Giarolo. Durante il ritorno, però, un violento temporale le ha colte di sorpresa facendo loro perdere l'orientamento. Quando i genitori, che le aspettavano a Caldirola, non le hanno viste tornare, hanno dato l'allarme: sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico di Alessandria con il responsabile Maurizio Depetris, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le ricerche serrate hanno dato i loro frutti: le due coetanee sono state ritrovate e riaffidate alle famiglie.