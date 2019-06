Scontro in via Raggio, muore motociclista

NOVI LIGURE — Incidente mortale questa mattina a Novi Ligure. Nello scontro ha perso la vita un motociclista le cui generalità non sono ancora note. In base a una prima ricostruzione, la vittima verso le 9.45 stava viaggiando a bordo del proprio scooter in via Raggio quando si è scontrato con un'autovettura. L'impatto – avvenuto all'altezza della ditta Firal – è stato violento. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, atterrato all'altezza della rotonda della ex Vosa ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.