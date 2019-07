Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Il primo piano del giornale di domani è dedicato a due delle poche feste politiche ancora sentite in provincia: la festa dell'Unità a Novi e quella della Lega a Fubine. Tanti fatti di cronaca nel territorio alessandrino tra cui una rissa fra automobilisti avvenuta nel quartiere Pista domenica, in via Pietro Micca.

In città: il caso contro la costruzione del centro islamico nel quartiere Euro-Pista continua, il vice sindaco Buzzi Langhi ha incontrato (a titolo privato) il comitato concludendo che il progetto dovrà essere sottoposto ad una valutazione più approfondita. E ancora, perchè il servizio di rilascio della Carta d'Identità elettronica senza appuntamento è durato appena una settimana? Sul giornale di domani vi spiegheremo le motivazioni.

Tanti ancora gli appuntamenti in provincia tra musica e cultura: da Bach a Palazzo Ghillini a Fiorella Mannoia a Arena Derthona, all'ultimo appuntamento con Marengo Musei. Infine, alcune antipazioni del 74° Motoraduno Madonnina dei Centauri: un ritorno all'antico ma non mancheranno le novità.

Questo e molto altro su Il Piccolo di martedì 9 luglio.