Infortunio alla Gefer, ferito 59enne

NOVI LIGURE - Un operaio di 59 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi (martedì) mentre lavorava presso la sede di Novi della Gefer, in via San Giovanni, ed è ricoverato all’ospedale di Alessandria.

Il lavoratore dell’azienda del Gruppo Rossi, specializzata nell’armamento ferroviario, nonché nella costruzione di nuove linee ferroviarie e nel risanamento di quelle esistenti, al momento dell’infortunio era nella sede di Novi Ligure della Gefer e stava guidando un muletto nel piazzale esterno, una grande officina all’aperto in via San Giovanni Bosco, 74. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Novi Ligure, ha urtato con una lamiera sporgente che lo ha ferito.

Immediatamente soccorso dall’equipe medica del 118 allertata dai suoi colleghi di lavoro ed intervenuta sul posto con i carabinieri, l’operaio è stato trasportato all’ospedale di Alessandria dove le sue condizioni, dopo le cure d’emergenza, si sono rivelate fortunatamente meno gravi di quanto apparse negli attimi immediatamente successivi all’incidente.