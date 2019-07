Terzo Valico, Rettighieri commissario per "l'ultimo miglio"

ROMA — Sarà Marco Rettighieri il commissario di governo per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento “dell’ultimo miglio” tra il Terzo Valico e il porto del capoluogo ligure. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in una nota, ha fatto sapere che proporrà il nome di Rettighieri al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Su Rettighieri, già commissario e attualmente presidente del Cociv, il consorzio di imprese incarico di realizzare il Terzo Valico, c’è già l’ok della Regione Liguria. La nomina, in applicazione della norma del decreto Sblocca Cantieri per accelerare la realizzazione dell’opera, dovrà ora essere adottata con un decreto.

Rettighieri, fanno sapere dal ministero, ha maturato una lunga esperienza e competenza nel settore trasportistico ferroviario e da febbraio 2019 ricopre anche il ruolo di responsabile dell’attuazione del “Programma straordinario di investimenti urgenti” per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova.