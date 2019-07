Sagre, musica e birra: tutti gli eventi in programma nel weekend

Sono diversi gli appuntamenti in programma nel weekend. Come sempre ce n’è per tutti i gusti: serate musicali e sagre, feste della birra e mercatini.

Venerdì 19 luglio serata danzante a Pozzolo Formigaro organizzata dal centro anziani in collaborazione con il Comune. Le danze si apriranno alle 21.00 e l’ingresso sarà gratuito. Aperitivo ricco alle 19.00 (10 euro a persona). Prenotazioni: cell. 335 6146199.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio a Rovereto di Gavi sagra del raviolo e dello spiedino. Venerdì il ristorante al coperto aprirà alle 19.00 e poi grande serata con Gabriele Rescenzo e la sua fisarmonica. Sabato 20 ristorante dalle 19.00 e alle 21.30 orchestra Maury. Ingresso a offerta. Tutte le serate saranno allietate da una gastronomia ricca di specialità: i famosi ravioli di Rovereto preparati e cotti al momento, i ricchissimi spiedini alla brace e ancora secondi e dolci della tradizione gaviese.

Tre giorni di festa a Basaluzzo con la sagra delle tagliatelle e del cinghiale e con la festa di San Gioacchino. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio tre serate di enogastronomia all’insegna della bella musica nella piazza Manifestazioni.

A Cantalupo Ligure, venerdì 19 luglio dalle 21.00, musica in piazza con un salto nella atmosfere degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, e poi sangria e crepes dolci e salate. La manifestazione si svolgerà nella piazza davanti al comune. Sabato 20 e domenica 21 il lago ospiterà la 24 ore di pesca delle trote, giunta alla seconda edizione: trote in regalo per tutti. Domenica 21 luglio, dalle 17.00, si svolgerà la tradizionale festa della Madonna del Carmine.

Il terzo weekend di luglio, a Frugarolo, in piazza, si terrà la quarta edizione del Fiarö Beer Festival. Per quanto riguarda il menù, quest’anno la novità sarà lo squisito “Engel Chichen”. La musica che accompagnerà le quattro serate comprende ben otto band, partendo da giovedì con TDK80 e Utopia, venerdì Black Stones e The Blues Brothers Tribute Band, sabato Boira Fusca e Black Hands e domenica Lamp Operators e Fonzarelli's. Proventi devoluti in beneficenza.

Dal 19 al 21 luglio Fresonara vi dà appuntamento con il tradizionale evento dedicato al fassone. Per i buongustai un appuntamento imperdibile. Quest’anno inoltre una grande novità; la sagra del fassone sarà plastic free: tutto il materiale utilizzato sarà bio. Si ballerà con Emozioni band, orchestra Pierre e The Rokes.

Sabato 20 luglio gran raviolata per le vie della Serra a Bosio. Il costo della cena, organizzata dalla pro loco, è di 10 euro. Prenotazioni: cell. 348 3973937.

Sabato 20 e domenica 21 luglio a Gavazzana sagra del pesce e del Cortese. E dopo il cibo, arte e musica: per le vie del borgo, mostre di pittura e fotografia, mentre nella piazzetta del collegio, in una nuova area spettacoli, si balla e ci si diverte con live music, con Jessica Lopez sabato 20 e con i Juke Box Band domenica 21 luglio.

Bancarelle, prodotti tipici e artigianato locale saranno a Voltaggio durante la fiera di domenica 21 luglio in occasione della festa patronale. Organizza la pro loco. Per tutto il giorno stand per le vie e nelle piazze. In piazza Ponte Romano saranno presenti le aziende forestali locali, rivenditori macchine agricole, sculture in legno, trattori d’epoca, trebbiatura e macinazione del grano.