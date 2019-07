Tragedia in stazione: una persona si getta sotto un treno

FRUGAROLO - Tragedia alla stazione ferroviaria di Frugarolo, dove una persona si è gettata sotto il treno 2508 in transito.

Il corpo, trascinato per centinaia di metri, è stato orrendamente mutilato, tanto che al momento non è stato ancora possibile individuare il sesso della persona deceduta sotto il convoglio e nemmeno le sue generalità.

In seguito all’incidente, per permettere i rilievi degli agenti della polizia ferroviaria e dei magistrati, la linea ferroviaria riservata ai treni in transito verso Torino è interrotta e il servizio di trasporto effettuato con autobus sostitutivi.

Lunghe code di persone alla stazione ferroviaria di Novi Ligure in attesa degli autobus che devono trasportare i viaggiatori da Novi ad Alessandria.

La tragedia alla stazione di Frugarolo si è verificata poco prima delle 10.30 e, secondo persone che erano sul posto, si tratta di un palese atto anticonservativo di una persona che si è lanciata tra i binari mentre attivava il treno 2508, partito da Genova Brignole e diretto a Torino Porta Nuova. Il convoglio non prevede la fermata a Frugarolo, quindi stava viaggiando alla normale velocità di transito consentita in stazione.