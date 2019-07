Borghi fioriti, ad Albera la competizione coinvolge tutto il paese

ALBERA LIGURE — L’idea non è nuova, ma è sempre piacevole “far fiorire” il proprio paese per renderlo piacevole a chi ci vive e a chi lo visita. Così un gruppo di volontari ha ideato “Albera e i suoi borghi fioriti”, una piccola competizione che coinvolge sia il capoluogo sia le frazioni. Alcune località di Albera Ligure già negli anni passati erano state fiorite dagli abitanti, in particolare Santa Maria e Vendersi, ma quest’anno tutti, residenti e villeggianti, sono invitati a rendere più bello un territorio già paesaggisticamente affascinate.

Non c’è necessità di iscrizione diretta al concorso: gli spazi da abbellire saranno principalmente pubblici, ma ci saranno anche quelli privati, come giardini e terrazzi. «Si stanno mobilitando per abbellire tutto il territorio comunale volontari di Albera, Santamaria, Vendersi, Vigo, Figino, Volpara, Astrata, San Nazzaro ed è davvero un bel risultato vedere tanti volontari competere in positivo per rendere più bello il proprio borgo», dicono dal comitato organizzatore.

Il clou della manifestazione sarà ad agosto: dal 5 al 15 il fotografo Massimo Sorlino percorrerà il territorio comunale, scattando le immagini delle composizioni floreali. Il 20 agosto una giuria visionerà tutte le foto dei partecipanti e deciderà il vincitore della prima edizione di “Albera e i suoi borghi fioriti”. Il 23 agosto, sulla piazza della chiesa di Albera, si terrà la serata conclusiva con la premiazione.