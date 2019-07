Vintage e burlesque per chiudere i Venerdì di luglio

NOVI LIGURE — Anche l’edizione 2019 dei “Venerdì di luglio” sta volgendo al termine. Domani sera la manifestazione si chiuderà con lo spettacolo “Vintage & burlesque”. A esibirsi sul palco di piazza Dellepiane saranno Cherry e Carmilla, due tra le più apprezzate artiste del genere burlesque, insieme al trio vocale “3 Chic”. Faranno da cornice alla serata anche concerti a tema, mercatino dell’antiquariato ed esposizioni di automobili d’epoca.

In piazzetta Carenzi saranno allestiti gli stand dello street food, mentre in largo Valentina protagonista sarà la musica dance degli anni Ottanta con il concerto degli Audio 80. Presso la sede Azimut di via Roma 20 sarà possibile visitare la mostra dell’artista Plinio Donati, il pittore genovese conosciuto in tutto il mondo per le sue opere ispirate alla “comunicazione dei muri”.