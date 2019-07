Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Il pericolo dell'attraversamento di animali alla guida è sempre prossimo: lo dimostra il caso di un capriolo balzato dentro un'auto che vi racconteremo sul giornale di domani. In città continua la questione sui trasporti: la Regione sostiene il vicesindaco Buzzi Langhi che trova però lo scontro con l'opposizione.

Da domani il giornale pubblicherà storie riguardanti il mondo degli Alpini, con la speranza che l'adunata del 2021 possa essere ospitata dalla nostra città. Negli ambulatori alessandrini caldo e afa la fanno da padroni: lavoratori e pazienti sono costretti a sopportare temperature che raggiungono i 30 gradi e le proteste non mancano. Ma il caldo non sarà l'unico ospite in provincia in questi giorni: tantissimi gli appuntamenti tra spettacoli e sagre, con la Cittadella protagonista.

Domani il calendario completo di serie C: Alessandria comincia l'avventura in casa, il Gozzano come primo avversario.

Troverete questo e molto altro su Il Piccolo domani in edicola.