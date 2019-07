Tra sagre e feste, ecco cosa fare durante il weekend

Anche questa settimana sono diversi gli appuntamenti con sagre, spettacoli e musica nella zona del novese. A Rocchetta Ligure l’appuntamento è con la festa patronale di Sant’Anna. Venerdì 26 luglio ci sarà la messa delle 10.30 e poi alle 21.00 messa e processione con i Cristi e la Corale. A seguire, rinfresco e lotteria con ricchi premi. Sabato 27 luglio alle 20.00 cena in piazza con tutte le sfumature del blu, i partecipanti indosseranno qualcosa di blu. Prenotazione obbligatoria: cell. 333 3072319. Musica dal vivo con i Nesci per Caso. Alle 18.00 a palazzo Spinola verrà presentata la nuova guida di percorsi per la mountain bike e per i camminatori dedicata alle valli Borbera e Spinti a cura di Giovanni Portinari. A seguire rinfresco.

Raviolo protagonista a Francavilla Bisio con la sagra organizzata dalla proloco da venerdì 26 a domenica 28 nella zona degli impianti sportivi. Buona cucina e musica (venerdì Lillo Baroni, sabato Emozioni Band e domenica Ricky Show) attendono coloro che vorranno assaggiare il raviolo DeCo.

Una giornata all’aria aperta fra soste golose nelle tipiche aie del paese allietati dalle musiche tradizionali. Sabato 27 luglio a Cosola ci sarà la festa sull’aia: alle 11.00 aperitivo, pranzo libero e poi dalle 15.00 assaggi, buon vino e la musica dei pifferi. Alle 20.00 raviolata e ballo. Gradita la prenotazione: Graziella cell. 348 0020449. Organizzano Comune e proloco.

Concerti estivi nell’anfiteatro del parco di villa Caffarena a Serravalle Scrivia. Sabato 27 luglio dalle 21.00 “Ricordando l’Ambra” con la musica degli anni Sessanta della Mtcm Band. Alle 19.30 apericena (prenotazione obbligatoria al numero 334 3606028). Proiezione del mitico Carosello degli anni Sessanta.

Assaggi di pesto nel centro storico, cena, possibilità di acquisto di gastronomia locale ed esibizioni del Gruppo Spontaneo Trallalero a Voltaggio. Sabato 27 luglio dalle 16.00 alle 21.00 per le vie del paese “Pesto per noi… che stiamo in fondo alla campagna”. Saranno presenti i maestri del Consorzio per la tutela del pesto genovese, con pestelli e mastelli originali.

La sagra del pesce di Gavazzana conferma la grande popolarità che ha portato tanta gente al Belvedere San Martino nello scorso fine settimana a gustare le apprezzate proposte gastronomiche a base di pesce. Sabato 27 e domenica 28 luglio si ripete con un menu a base di pesce tra i più ricchi ed estivi della provincia. E dopo il cibo, arte e musica: per le vie del borgo, mostre di pittura e fotografia, mentre nella piazzetta del collegio si balla e ci si diverte con live music. Un’occasione ideale per godere della buona tavola e musica, rifugiati in questa collina verde e ventilata, in un ristorante all’aperto, sulla piazza e sui giardini intorno alla chiesa parrocchiale.

Domenica 28 luglio è tempo di Palio dei Rioni a Carrosio: dalle 21.00 sfilata in costume medievale, esibizione del gruppo Sbandieratori e musici di Borgo San Lazzaro (Asti) e ovviamente la gara più attesa, quella dei rioni del paese.

I fioi de Munasté ritornano con la tradizionale raviolata in piazza in occasione della festa di San Pietro in Vincoli. Appuntamento domenica 28 luglio dalle 20.00 a Molo Borbera. Alle 16.30 messa e processione. Prenotazione obbligatoria: Giovanni cell. 331 2709873.

Il festival di Los Angeles sbarca a Pozzolo Formigaro. Saranno due i palchi dai quali poter ascoltare musica techno, hip hop e reggaeton in occasione del Poachella, rivisitazione in chiave pozzolese del festival Coachella. Dalle 20.00 di domenica 28 luglio nella piazza del castello spazio allo show a base di musica organizzato dal Forum Giovani. Look stravaganti, colori sgargianti, trucco coraggioso sono il comune denominatore dell'evento.