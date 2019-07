Elisoccorso notturno, a Voltaggio nuova area di atterraggio

VOLTAGGIO — È in programma per questa sera alle 21.00 l’inaugurazione a Voltaggio della nuova area di atterraggio per l’elisoccorso notturno, presso il campo sportivo comunale. La postazione di Voltaggio va ad aggiungersi a quelle di Carrosio e Parodi Ligure, attive dallo scorso aprile. L’area verrà inaugurata con una simulazione di intervento che prevede anche la partecipazione della Croce Rossa di Voltaggio. Prima dell’atterraggio e dopo il decollo dell’elicottero sono in programma partite di calcio in collaborazione con la Polisportiva e il locale Sampdoria Club. Oggi in Piemonte sono più di 140 le aree attrezzate per l’atterraggio notturno dell’elicottero del 118, di cui una quindicina nell’alessandrino.

A Voltaggio i lavori sono stati realizzati dal Cociv, il consorzio incaricate di realizzare il Terzo Valico: il cantiere infatti, in base a una delibera del Cipe (il Comitato interministeriale di programmazione economica) necessita di una elisuperficie da utilizzare anche di notte. Con l’opera è stata anche realizzata una nuova recinzione del campo sportivo e migliorata l’illuminazione.

L’inaugurazione dell’area di atterraggio è però diventata terreno di scontro politico. L’ex sindaco Michele Bisio ha fatto sapere che l’opera è frutto «di lunghe trattative con Cociv e i responsabili del 118» da parte della precedente amministrazione e che i lavori sono stati «seguiti passo passo per ottimizzare il progetto nella direzione di soddisfare le richieste della Polisportiva». «Stasera sarà inaugurato il nuovo elisoccorso, ma di un invito nemmeno l’ombra. Questo si chiama riconoscimento», ha affermato Bisio.