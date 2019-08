Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Tante le notizie di cronaca sul territorio alessandrino tra cui un'indagine riguardante l'ordine degli infermieri, maggiori particolari sul giornale di domani. Alessandria: il caso dei cimiteri, la mancata manutenzione e la riduzione degli orari per funerali e prenotazioni. Vi parliamo dell'iniziativa di Caritas, cooperativa Company e Fondazione SociAl nominata housing sociale per persone in attesa di una casa popolare, ma anche dell'inchiesta sul degrado nel cuore del quartiere Europista: zone occupate abusivamente in condizioni pessime. Una bella notizia: Alessandria è pronta per ospitare l'Adunata del 2021 a dirlo sono proprio gli alpini dopo un sopralluogo in città.

Sport: vi raccontiamo la storia di Michele Calderis, classe 1977, che torna a Sale e insegue il record di 300 gol, e poi i commenti sui calendari dall'Eccellenza alla Seconda Categoria. E non possono mancare i Grigi: domenica a Monza sognando Benevento con i tifosi.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 2 agosto.