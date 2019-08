Note d'autore e panorama mozzafiato: festival blues a Gavazzana

GAVAZZANA — A Gavazzana si rinnova, per la nona volta consecutiva, l’appuntamento annuale con la grande musica. Un panorama mozzafiato – quello del Belvedere di Gavazzana – accoglierà artisti e pubblico del Blues Festival di sabato 3 e domenica 4 agosto. A luglio è stato festeggiato il decennale dalla fondazione dell’associazione musicale che organizza la rassegna, un traguardo importante che verrà valorizzato da un programma musicale raffinato e coinvolgente, con due concerti per sera a partire dalle 21.00.

In prima serata, domani, ascolteremo la chitarra fingerstyle di Franco Morone, autore di moltissimi album, libri e video dedicati a sue composizioni di musica tradizionale italiana, jazz, blues e celtica. Franco Morone insegna e si esibisce in Europa, Stati Uniti e Giappone.

Il secondo concerto, sempre durante la serata del 3 agosto, vedrà sul palco dalle 22.30 un quintetto davvero originale: le Snowapple. Direttamente da Amsterdam porteranno un genere indie/pop del tutto originale, composto e interpretato in modo esclusivo e scenografico. Le Snowapple raccontano storie improbabili elegantemente rappresentate da un atteggiamento musicale policromo e decisamente inconsueto e accattivante.

Domenica 4 agosto, in prima serata alle 21.00, si esibirà il Bruskers Guitar Duo, formato da Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi. Appena rientrati dal Qinling International Guitar Festival in Cina, presenteranno un repertorio caratterizzato dalla rivisitazione di standard della tradizione jazz, colonne sonore, oltre che dall’esecuzione di brani originali. Due grandi artisti caratterizzati da diverse anime musicali: quella classica e quella moderna intrecciate in un crescendo davvero entusiasmante. A chiudere la rassegna – in seconda serata alle 22.30 – saranno i Lovesick, un quartetto modenese dall’animo spensierato e coinvolgente.