Tango, che passione! Gianni Coscia in concerto a Francavilla

FRANCAVILLA BISIO — Proseguono gli appuntamenti della rassegna “La terra dei Carlone”, organizzata dall’associazione Oltregiogo. Stasera, venerdì 2 agosto alle 21.00 sarà il centro storico di Francavilla Bisio a ospitare un concerto dal titolo “Tango che passione”. Protagonista il virtuoso fisarmonicista jazz alessandrino Gianni Coscia con i solisti dell’orchestra Classica di Alessandria (Massimo Barbierato e Matteo Ferrario al violino, Daniele Guerci alla viola, Luciano Girardengo al violoncello e Alessandro Paolini al contrabbasso).

Tra i diversi brani in programma, ricordiamo: di Albeniz Tango in re, di Piazzolla Melodia in la minore, Janne y Paul e Oblivion, un arrangiamento molto raffinato della Cumparsita, a seguire la divertente Cumparsita maggiorata scritta da Gianni Coscia (rivisitazione in chiave ironica dell’altra celeberrima), di cui sentiremo anche Tangoli e infine un Tango di Bregovich.

Gianni Coscia ha suonato con i migliori musicisti italiani e d’oltreoceano. Da qualche anno ricerca un’autonoma connotazione di musicista europeo che esprima con linguaggio jazzistico valori remoti di cultura e tradizioni popolari.