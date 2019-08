Musica napoletana e cinema per l'estate novese

NOVI LIGURE — Riprende oggi a Novi Ligure la rassegna culturale Hortus Conclusus organizzata dal regista Andrea Lanza. Il programma di oggi, martedì 6 agosto, prevede un concerto di musica napoletana con la voce di Annamaria Senatore accompagnata alla chitarra da Daniele Mariotti (ore 21.00, giardino Ortensia di via Paolo da Novi 23). Si tratta di un viaggio illustrato lungo la via della musica napoletana. Un vento che porta con sé i canti dal lontano 1400 in avanti, un repertorio che contiene in sé la terra di Napoli, la sua protesta, la sua poesia, il ritmo incalzante delle sue tarantelle, quello dell'Opera buffa e del periodo classico napoletano.

Domani, mercoledì 7 agosto alle 21.00, il giardino di palazzo Durazzo (via Paolo da Novi 1) farà da palcoscenico a “Camera sonora – Suoni e silenzi del cinema”, a cura di Andrea De Rose e Mathias Balbi. «L’avvento del sonoro alla fine degli anni Venti è un nodo cruciale nella storia del cinema. Accolto con diffidenza da alcuni registi, con intelligenza da altri, il suono nel cinema diventerà un elemento fondamentale per l’avvento di nuove strategie narrative, emotive e simboliche», spiegano gli organizzatori.

Giovedì 8 agosto, presso la libreria del Sanconiglio di piazza XXVII Aprile, alle 18.00 si terrà lo spettacolo per bambini “Il destino di una tazza senza manico”, liberamente tratto da Heinrich Böll, a cura di Monica Bonomi. Sempre giovedì, ma alle 21.00, presso la corte di palazzo Reta in via Basso 32 incontro con il fumettista genovese Andrea Ferraris [nella foto]. È autore di quattro libri. Due realizzati con grandi amici, “Bottecchia” con Giacomo Revelli e “La Cicatrice” con Renato Chiocca, e due racconti lunghi come autore completo, “Churubusco” e “La lingua del diavolo” pubblicati in Italia, Francia, Usa e Messico.

Venerdì 9 agosto alle 18.00 la corte di via Giacometti 42 ospiterà l’incontro con Mariángeles Expósito Peinado, esperta di marketing territoriale. Sempre venerdì ma alle 21.00 in via Monte di Pietà 2 si terrà una lettura pubblica di tarocchi di Marsiglia, con l’artista Aleph Viola, che il giorno dopo, alle 17.00, stesso luogo, sarà protagonista di un workshop in cui spiegherà come approcciare la modalità di lettura dei tarocchi.