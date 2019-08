Stazzano, lirica in piazza con gli Amici della musica

STAZZANO — Lirica in piazza domenica 18 agosto a Stazzano. A partire dalle 21.00, piazza San Giorgio ospiterà un appuntamento organizzato dall’Asam, l’associazione stazzanese “Amici della musica”. A esibirsi saranno Manuela Giacomini (soprano), Roberta Garelli (mezzosoprano) e Dario Prola (tenore), accompagnati al pianoforte dal maestro Giulio Laguzzi. Il concerto è organizzato in collaborazione della proloco di Stazzano e con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona. In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto.