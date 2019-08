Venerdì 23 agosto "il Gavi incontra la Spagna"

GAVI — Venerdì 23 agosto ci sarà presso la cantina Produttori del Gavi la serata “Il Gavi incontra la Spagna”. A seguito del grande successo di pubblico avutosi il 7 luglio allo Street Food in Gavi, i Produttori del Gavi organizzano il bis del felice connubio tra il ristorante “Malagavi” gestito da Daniele Pestarino, il cui nonno è stato uno dei soci fondatori della Cantina e la Produttori del Gavi stessa. L’evento questa volta però avrà luogo sul piazzale della Cantina in via Cavalieri di Vittorio Veneto 45, nel quartiere la Maddalena di Gavi.

Daniele Pestarino, di madre spagnola, ha lavorato a Malaga, in Spagna, per ben 10 anni nel settore della ristorazione apprendendo tutti i segreti per preparare nel modo più tradizionale la vera Paella e la sangria andalusa. La sangria con il vino della Produttori del Gavi è la grande novità dell’estate. Tanta buona frutta, qualche delicata spezia e il vino fiore all’occhiello del nostro territorio. Ne scaturisce una bevanda leggera, dissetante, fresca, profumata… assolutamente da provare! Il menù della serata si conclude con la crema catalana preparata dallo chef Daniele nella ricetta originale... Intrattenimento musicale a tema a cura del dj Mastromarino. Una serata speciale, una full immersion nella cultura, nella “cucina”, nella tradizione della Spagna ma con il nostro vino! Non mancate!

Info e prenotazioni ai numeri 366 2267154 o 0143 642786

info@produttoridelgavi.com • www.produttoridelgavi.com