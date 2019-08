Via alla raccolta delle mele in Piemonte

TORINO - Grazie al caldo, parte in questi giorni la "vendemmia" delle mele e il Piemonte, con 203mila tonnellate, è il terzo produttore in Italia, la seconda produttrice dell’Unione Europea alle spalle della Polonia e davanti alla Francia.

Le mele sono il frutto nazionale più consumato dagli italiani. Questi sono i dati che emergono dall'analisi di Coldiretti su dati Prognosfruit in occasione del via alla raccolta delle varietà più precoci come la Gala, la prima ad essere staccata.

In Piemonte la produzione si concentra nella zona compresa tra Pinerolo e Cuneo e coinvolge più di 4 mila aziende per una superficie di oltre 6 mila ettari. «Il successo delle mele in Italia è anche legato alle riconosciute proprietà salutistiche che ne fanno un sinonimo di salute e benessere e, mai come ora, i consumatori sono particolarmente attenti a questi aspetti – spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale -. Le mele piemontesi sono molto apprezzate all’estero».