Parco Castello, albero si abbatte sulla strada di accesso

NOVI LIGURE - Questa notte un albero del parco castello di Novi Ligure si è spezzato ed è caduto sulla strada che sale al parco da piazza Sant'Andrea.

Lo riferisce il vicesindaco Diego Accili: "È la conferma delle nostre valutazioni sulla situazione di pericolosità di diverse piante nel parco, sulle quali dovremo intervenire prontamente". A luglio in consiglio comunale era infatti stato annunciato il taglio di circa 40 alberi del parco perché malati o pericolanti.

"Quello che è più preoccupante è che stanotte non c'è stato vento né altri inconvenienti meteorologici", spiega Accili. Gli operai del Comune sono prontamente intervenuti per liberare la strada.

Per fortuna il fatto si è verificato in un orario in cui il parco era deserto. "Proprio due giorni fa ci eravamo incontrati con gli uffici per organizzare il monitoraggio delle piante con un tecnico agronomo. A breve partirà il piano di riqualificazione e manutenzione del parco", dice il vicesindaco.

"Inutile sottolineare - aggiunge - come questa situazione sia frutto di anni di incuria e abbandono del polmone verde più grande della città, che ora è in condizioni preoccupanti".