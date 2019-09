Vendemmia Jazz celebra il vino e la musica

OVADA — Torna nel prossimo fine settimana l’appuntamento con “Vendemmia Jazz”, la tre giorni di concerti organizzata da “Due Sotto l’ombrello” che coniuga “musica alta”, location di pregio dell’Ovadese e degustazioni del vino del territorio. Si comincia venerdì 6 settembre, presso il castello di Tagliolo, con l’esibizione del Marangolo Quintetto Orizzonatale, la formazione creata dal sassofonista “adottato” dall’Ovadese che propone movimenti di improvvisazione solistica basati su un chiaro intento di “instant composition”.

Le seguenti date vedranno impegnate due tra le più interessanti formazioni in attività. Sabato 8 settembre nel cortile del comune di Ovada si esibirà il Xy Quartet, formazione molto apprezzata e pluripremiata nel settore formata dal sassofono contralto di Nicola Fazzini, la chitarra basso di Alessandri Fedrigo e dal comune desiderio di sperimentare nuove formule. La sera successiva, per la chiusura, il castello di Rocca Grimalda ospiterà gli Enten Eller, Massimo Barbiero e Maurizio Brunod, una delle più longeve formazioni attive in Italia. L’inizio dei concerti è previsto alle 21.15, l’ingresso è al costo di 10 euro, l’abbonamento alle tre serate è al costo di 20 euro. La rassegna è organizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dei comuni di Ovada e Tagliolo.