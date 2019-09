Questuante molesto fermato in piazza dalla polizia municipale

NOVI LIGURE — Un extracomunitario è stato bloccato martedì pomeriggio dalla polizia municipale a Novi Ligure. Verso le 16.15 del 3 settembre, gli agenti del comandante Armando Caruso lo hanno individuato in piazza XX Settembre mentre teneva un atteggiamento di questua molesta. L'uomo è risultato essere un extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno: pertanto gli è stata contestata una sanzione amministrativa e gli è stato notificato un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana. Inoltre sarà segnalato alle autorità competenti per eventuali, ulteriori provvedimenti. I controlli della polizia municipale nelle piazze ed in altre aree ritenute sensibili proseguiranno costantemente anche nelle prossime settimane.