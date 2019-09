I tre libri del maestro che va in pensione

FRESONARA - Festa a sorpresa (artefice la moglie Elisabetta Siri) per Domenico Bisio, per 35 anni insegnante alle elementari di Fresonara. A salutarlo, ex alunni (anche da paesi limitrofi), i molti che si sono avvicendati nel gruppo Teatro scuola e attori di varie compagnie teatrali della provincia, consapevoli del fatto che Bisio sia un sincero promotore del teatro, dialettale e non. A chiusura di festa, l'insegnante ha consigliato tre libri: il Vangelo, il vocabolario e Pinocchio, spiegando i motivi. Ampio servizio sul "Piccolo" in edicola venerdì.