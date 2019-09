Outlet, tuffo alla scoperta dei fondali marini con la realtà virtuale

SERRAVALLE SCRIVIA — Dal 9 settembre al 13 ottobre per i visitatori dell’Outlet di Serravalle Scrivia sarà possibile immergersi in un viaggio suggestivo alla scoperta dei mari del Pianeta grazie a una avanzatissima tecnologia di realtà aumentata. Con una “nuotata” virtuale, i visitatori potranno esplorare l’habitat dei delfini, dei pinguini Papua, delle foche comuni, dei lamantini e delle tartarughe marine, rappresentati fedelmente grazie al know how degli esperti dell’Acquario di Genova, osservandoli da vicino e interagendo con loro.

«Siamo davvero entusiasti di ospitare un’attività inedita così creativa e innovativa nel nostro centro con un partner rilevante come l’Acquario di Genova, fra i più importanti in Europa e nel mondo con circa un milione di visitatori l’anno. La nostra missione costante consiste nel regalare ogni giorno ai nostri visitatori un’esperienza unica nel nostro centro per offerta di brand, attività e servizi alla clientela», spiega Stefano Vaccaro, centre manager di Serravalle Outlet.

«Grazie a questa iniziativa – afferma Anna Zanuttini, direttore marketing di Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario di Genova – è possibile offrire ai visitatori un’esperienza emozionante di contatto che non si può effettuare in natura, dove è bene non toccare nulla per non rovinare o disturbare gli animali nel loro ambiente. Si tratta di un’ottima occasione per far conoscere le meraviglie dei mari, spesso minacciate a causa dell’uomo, con un linguaggio diverso e adatto soprattutto alle nuove generazioni».

L’iniziativa si inserisce nel ventaglio di attività che McArthurGlen da anni sviluppa per arricchire e rendere indimenticabile la shopping experience nei viali e nelle piazze di Serravalle Outlet. Un’occasione unica in modo particolare per le famiglie e per i più piccoli che potranno interagire e giocare con tartarughe, delfini e tanti altri abitanti del mare. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di Realmore, azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni e contenuti di realtà aumentata e realtà virtuale.