Risate e cammino, una giornata per i pazienti oncologici

TASSAROLO — Un’intera giornata per provare insieme lo yoga della risata e il nordic walking: l’iniziativa, dedicata ai pazienti oncologici ed ematologici, ai loro familiari e ai volontari delle associazioni che li assistono, si svolgerà sabato 14 settembre nel borgo e al campo sportivo di Tassarolo.

Lo yoga della risata è una disciplina che si basa sul benessere psicofisico derivante dalla respirazione diaframmatica e dalle capacità benefiche della risata, sia essa simulata o vera, purché “profonda”. Nella nostra zona, la risata antistress è stata diffusa da Elisabetta Grosso, psicologa e psicoterapeuta, che ha dato vita a numerosi progetti (in ospedali, carceri, case di riposo e così via). Tra questi il progetto con sede nell’hospice “Il Gelso” di Alessandria, voluto dall’oncologo Vittorio Fusco: inizialmente ha visto coinvolti operatori sanitari (infermieri, medici, fisioterapisti, oss) per la prevenzione del burnout, cioè del logoramento da professione di cura. Successivamente il progetto si è allargato ai volontari delle onlus in ambito oncologico e soprattutto ai pazienti affetti da tumori e ai loro familiari.

Il nordic walking è stato inventato per l’allenamento estivo degli sportivi che d’inverno praticano lo sci di fondo. Consiste nella camminata con aiuto di bastoncini, lievemente diversi da quelli solitamente usati per il trekking in montagna. È diventato in pochi decenni una vera e propria pratica di benessere: offre vantaggi in termini di postura, interessa molti più muscoli (rispetto alla camminata senza bastoncini) e migliora la respirazione. Nel novese, l’istruttrice Paola De Gregorio sta formando walkers di tutte le età.

La giornata di sabato – che si terrà al coperto in caso di pioggia – prevede la presentazione del progetto alle 10.00, una dimostrazione di yoga della risata alle 10.15 e di nordic walking alle 11.00. Alle 14.00, dopo il pranzo, sarà possibile provare esercizi di nordc walking e di yoga della risata, oltre che visitare il borgo antico di Tassarolo dove saranno presenti banchetti di agricoltura bio e di degustazione vini. Iscrizione obbligatoria via mail a iscrizioni@mb-meeting.com, portare con sé un tappetino o un telo per gli esercizi di yoga (i bastoncini saranno forniti in prestito).

L’iniziativa è sostenuta dalla Rete Oncologica regionale diretta da Oscar Bertetto e dal Comune di Tassarolo. L’evento è organizzato dalle associazioni novesi Ciliberto, Nordic Walking Passion e Vieni Ridi Vivi.