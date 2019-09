Treni, weekend di lavori: cambiano gli orari

NOVI LIGURE — Diverse modifiche alla circolazione dei treni sono previste nel weekend del 14 e 15 settembre, sulla linea Novi-Genova. Dalle ore 14.00 di sabato e per l’intera giornata di domenica, infatti, la linea Novi-Arquata-Genova via Busalla sarà interessata da lavori che riguarderanno in particolare il potenziamento infrastrutturale del Nodo di Genova.

Sabato 14, dopo il passaggio del regionale 21149 (partenza da Arquata alle 12.48 e arrivo a Brignole alle 14.03) e del regionale 21150 (partenza da Brignole alle 13.20 e arrivo ad Arquata alle 14.36), e per tutta la giornata di domenica 15, tutti i treni normalmente previsti saranno cancellati e sostituiti da nuovi treni (gli orari sono consultabili su www.trenitalia.com).

I nuovi treni avranno orari differenti rispetto ai treni cancellati e non fermeranno a Genova Sampierdarena e a Genova Rivarolo, che saranno raggiungibili solo con i mezzi Amt. I treni a lunga percorrenza e i treni regionali delle linee Genova-Milano e Genova-Torino via Mignanego non saranno soggetti a variazioni.