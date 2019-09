Tre assegni per i migliori laureati: li mette in palio il Rotary

GAVI — Il Rotary Club Gavi-Libarna conferisce tre premi dell’ammontare di 500 euro ciascuno per i laureati (laurea triennale e magistrale) negli anni 2018 e 2019. Due sole condizioni: non essere figli/e o fratelli/sorelle di membri del Rotary Club ed essere residenti o essere stati residenti per più di 15 anni in uno dei seguenti comuni: Albera, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella, Cantalupo, Carrega, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Grondona, Mongiardino, Roccaforte, Rocchetta, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Voltaggio. La domanda va presentata entro il 22 settembre. Bando e modulo di iscrizione visitando il sito internet www.rotarygavilibarna.org.