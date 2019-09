Castellania, in migliaia al compleanno di Coppi

CASTELLANIA COPPI - "Il centenario inizia adesso". Per Sergio Vallenzona, per Castellania Coppi, per chi ama il ciclismo, il 15 settembre 2019 non è un punto di arrivo "E' una nuova partenza, progetti ne abbiamo tantissimi", sottolinea il sindaco, che confessa anche di aver dormito "poche ore negli ultimi giorni. Volevo che fosse una giornata memorabile, credo che questo compleanno di Fausto ce lo ricorderemo in moltissimi".

Sicuramente le migliaia di persone che sono salite, già di primo mattino, nel paese dove Angelo Fausto Coppi è nato. "Alle 8 già persone in coda per l'annullo filatelico - racconta il sindaco - senza un attimo di tregua fino alle 17.30, anche per la moneta da 5euro coniata dalla Zecca". Uno degli artefici si chiama Valerio De Seta, è un ciclista e ha pedalato nostop da Roma a Castellania.

Una giornata particolare per Marina e Faustino Coppi. "Scoprire questo amore immenso nei confronti di mio padre - confessa la figlia - mi ha fatto capire che era, ed è, speciale non solo per me, ma per migliaia di persone". Faustino ha gli occhi lucidi, "ringrazio tutti coloro che sono venuti per questo centenario, chi si è impegnato, chi mi ha regalato storie, aneddoti e ricordi che mi permettono, una volta di più, di avere la certezza della sua grandezza, non solo in bicicletta".

Una giornata speciale per Vasco Baldi 'Marcellino', che ha realizato un nuovo monumento all'Airone, proprio con la data di nascita nella scritta.

Una giornata speciale all'Outlet, per la mostra audiovisiva. E a Casa Coppi, con l'esposizione su Fausto nel periodo romano.

Una giornata speciale per il paese, che avrà un nuovo mausoleo, e Renato Di Rocco, presidente della Federciclo, ha manifestato interesse e disponibilità ad appoggiare il progetto.

Una giornata speciale per i 15 ciclostorici: in moltissimi hanno risposto all'appello e si sono uniti ai protagonisti della Caserta - Castellania, un serpentone di bici da Serravalle a Castellania Coppi, davanti le maglie della Bianchi dei 15, reduci dal passo del Bracco e chiamati poi uno ad uno sul palco.

Finale in musica e parole, con l'Orchestra classica di Alessandria e la voce di Faustino, nella sera che corre già verso il nuovo giorno. Il primo del centenario.