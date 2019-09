Viaggio virtuale e teatro per riscoprire Libarna

SERRAVALLE SCRIVIA — Un viaggio fra virtuale e reale, fra moderno e antico è quello che propone l’area archeologica di Libarna, fra Serravalle e Arquata Scrivia oggi e domani per le Giornate Europee del Patrimonio. Oltre alle visite guidate alla scoperta di quanto realizzato dalle popolazioni che risiedevano in quell’area nel corso dei secoli, sono in programma la presentazione dell’app Touch Libarna e la rappresentazione dell’Anfitrione di Plauto.

L’app, che sarà presentata oggi (sabato 21, ore 16.30, all’infopoint dell’area archeologica), è uno strumento sviluppato da Giorgio Annone dello studio LineLab nell’ambito di un progetto realizzato dalla Casa di Carità di Ovada in collaborazione con la Soprintendenza e l’associazione Libarna Arteventi, che permette di entrare virtualmente nel sito archeologico e di immergersi in splendidi panorami a 360 gradi, arricchiti da ricostruzioni 3D che si alternano alle viste reali ricreando così lo spettacolo scenografico degli edifici romani di un tempo.

Domani, domenica 22, sarà invece protagonista il teatro con la commedia di Plauto “Anfitrione”, rielaborata dal regista Luca Zilovich, che sarà messa in scena all’interno del teatro a cui si potrà accedere (gratuitamente) solo prenotando, essendo necessario garantire un numero limitato e programmato di pubblico, telefonando al numero 345 0604219. Doppio appuntamento alle 15.30 e alle 16.45.

Questa è un’occasione davvero speciale per rivivere uno spettacolo all’interno del teatro dell’area archeologica di Libarna, qui il pubblico potrà tornare indietro nel tempo come se fosse il I secolo d.C. immaginando la maestosità del teatro antico, che poteva contenere fino a 3800 spettatori, con vicino le terme, l’anfiteatro e intorno l’intera città romana, magari con il supporto della nuova app. Libarna sarà aperta oggi dalle 9.00 alle 21.00 (visite guidate a cura del personale della Soprintendenza dalle 14.30 alle 20.00) e domani dalle 9.00 alle 18.00 (visite guidate dalle 10.00 alle 12.30).