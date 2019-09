Ravioli Deco e tante golosità per la prima festa d'autunno

FRANCAVILLA BISIO — Raviolata d’autunno a Francavilla Bisio grazie alla proloco: due giorni di festa in cui i ravioli Deco e altre specialità culinarie scalderanno stomaci e cuori del pubblico. Sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 19.00, appuntamento al campo sportivo del paese con gli stand dell’associazione e tanti piatti da degustare. Siamo in autunno e la polenta non può mancare – in due versioni, con la trippa accomodata oppure con il gorgonzola – così come i funghi porcini e il coniglio alla ligure. Vasta anche la scelta riguardante i dolci. I ravioli, piatto d’eccellenza per Francavilla Bisio, vengono preparati rigorosamente a mano dai volontari della pro loco e verranno proposti in diverse varianti proprio per accontentare i gusti e i palati più esigenti. I ravioli vengono preparati seguendo un preciso disciplinare, trattandosi di prodotto che gode della denominazione comunale.