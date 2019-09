Non solo spettacoli, alla Juta anche corsi professionali

ARQUATA SCRIVIA — Non solo spettacoli, ma anche corsi professionali in ambito teatrale: quella di stasera – lunedì 30 settembre – non sarà una banale presentazione del cartellone, ma un vero e proprio open day dedicato alle iniziative che animeranno i teatri di Arquata e di Gavi. L’appuntamento è alle 21.00 presso il teatro della Juta, in via Buozzi ad Arquata, con l’associazione Commedia Community e il collettivo teatrale Officine Gorilla.

Durante la serata, che si svolgerà come un vero e proprio talk show, verranno presentati gli spettacoli che fanno parte della stagione, i corsi che verranno attivati nei prossimi mesi e un’importante collaborazione con il Torino Fringe Festival. Alla serata interverranno, oltre allo staff di Commedia Community e alle Officine Gorilla, alcuni protagonisti della stagione che sta per partire: Federica Sassaroli, Davide Fabbrocino e Paolo Toso, oltre ai docenti dei corsi di recitazione e professionali (sartoria e trucco teatrale, tecnico audio/luci e videomaking).

I nomi di spicco della stagione del teatro della Juta e del teatro Civico di Gavi sono Giuseppe Cederna, Marina Massironi, Ascanio Celestini, Adriano Pantaleo e Mauro Berruto, ma il cartellone è completato dai più talentuosi artisti emergenti del panorama piemontese e nazionale. La nuova offerta di corsi, non solo teatrali, è un altro passo verso la creazione di un polo attorno al quale le comunità arquatesi, gaviesi, e della zona in generale, possano usufruire di un’ampia offerta culturale che dia anche la possibilità di apprendere la basi dei mestieri che gravitano attorno al mondo dello spettacolo.