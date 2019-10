Lupi, avvistamento a Francavilla

Due lupi sono stati filmati sabato mattina a Francavilla Bisio. Verso le 8.30 del mattino, un automobilista si è imbattuto in quelli che sembrano essere proprio due esemplari di lupo. Dell'avvistamento si sta occupando anche Francesca Marruco, coordinatrice scientifica del progetto Life Wolfalps. I video sono stati realizzati in via Novi (strada provinciale 156) e nei pressi del parco fotovoltaico posto tra le strade provinciali 156 e 160.