Outlet, per i clienti cinesi lo shopping è a "realtà aumentata"

SERRAVALLE SCRIVIA — La realtà aumentata per sedurre i clienti cinesi. L’Outlet di Serravalle Scrivia sperimenterà per la prima volta in Europa una nuova esperienza di shopping, grazie all’accordo fra Alipay e McArthurGlen. I molti turisti cinesi che scelgono l’Italia (e che arriveranno numerosi in occasione dell’imminente Golden Week) potranno conoscere e sperimentare in modalità immersiva e innovativa l’offerta dell’Outlet di Serravalle attraverso l’app più diffusa nel loro paese di origine, Alipay appunto.

Scannerizzando con l’app di Alipay un “marker” che gli utenti troveranno sui materiali promozionali dell’Outlet sia in Cina che in Italia, verranno riprodotti scenari in realtà aumentata, che permetteranno loro di immedesimarsi virtualmente nell’ambiente architettonico del centro: fontane, musica, palazzi e personaggi animati, oltre ad avere l’accesso a offerte e informazioni utili.

L’iniziativa – prima in Europa – risponde alla volontà di McArthurGlen di avvicinarsi sempre più al cliente cinese comunicando attraverso i canali a lui più abituali – in particolare digital e social – sperimentando così nuove modalità di ingaggio e di coinvolgimento. La clientela cinese, infatti, sperimenta esperienze di shopping in realtà aumentata almeno due volte la settimana e lo fa nella maggior parte dei casi attraverso la app Alipay in grado di integrare i servizi di pagamento on line con il social.

«Se l’Italia vuole cogliere appieno tutte le opportunità derivanti dal crescente turismo cinese, deve saper intercettare le abitudini e le preferenze dei viaggiatori, anche sperimentando formule nuove come la realtà aumentata e l’instant mobile payment», spiega Pietro Candela di Alipay Italy. «Lo shopping è un’attività irrinunciabile per i viaggiatori cinesi, nazionalità tra le più rilevanti nel giro d’affari dei nostri centri italiani. Per essere intercettato, il turista cinese necessita di linguaggi e strumenti culturalmente affini», dice Sabina Piacenti del Serravalle Designer Outlet.