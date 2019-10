Senza glutine ma con gusto: ad Arquata food blogger e conferenze

ARQUATA SCRIVIA — L’Aic, l’associazione dei celiaci italiani, organizza ad Arquata Scrivia due cooking show con la food blogger Sonia De Marco e una conferenza con la dietista Elisa Strona. Sabato 5 e sabato 12 ottobre, la sede della proloco in piazza della Libertà ospiterà Sonia De Marco, che gestisce su internet il blog CeliAmore. «Ho scoperto di essere celiaca dieci anni fa e da allora ho iniziato a sperimentare sempre nuove ricette senza glutine – spiega la 48enne di Vignole Borbera – Da lì è nata l’idea del blog», su cui vengono condivise ricette che consentono di seguire una dieta senza glutine senza rinunciare ai piaceri del gusto.

In entrambe le giornate, il programma prevede alle 15.30 la registrazione dei partecipanti (massimo 20) e alle 16.00 l’inizio delle preparazioni che dureranno circa tre ore, con degustazione finale. Sabato 12 durante il pomeriggio sarà presente anche la dietista Elisa Strona, per rispondere alle domande dei partecipanti. La quota di partecipazione è di 25 euro (20 per gli associati Aic), iscrizioni al numero 366 2961212.

Il menu del 5 ottobre prevede pane nuvola, pizza con variante al carbone e al nero di seppia, piadine all’olio d’oliva; quello del 12 ottobre ciambella di zucca e cioccolato senza burro e uova, biscotti al cocco e cioccolato, mug cake al cioccolato con cuore morbido. Sabato 12 ottobre, sempre alla proloco di Arquata, alle 20.45 si terrà una conferenza sulla piramide alimentare e le intolleranze, con la dietista Elisa Strona dell’Aic.