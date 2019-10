Finisce in tv l'artista bosiese dei "cavalli a dondolo"

BOSIO — Un pizzico di Bosio la scorsa settimana è finito in tv, su Rai Uno. Amanta Strata, genovese di quarant’anni da qualche tempo trapiantata in val Lemme, ha infatti partecipato alla popolare trasmissione televisiva “I soliti ignoti”, condotta da Amadeus. Di Amanta i concorrenti avrebbero dovuto indovinare la professione, o meglio, un aspetto particolare del suo lavoro: «Costruisce cavalli a dondolo».

In realtà, si tratta di qualcosa di molto più complesso, come spiega lei stessa: «Vivo facendo l’artista e lavoro soprattutto con il legno. Ho iniziato realizzando i miei assemblage, rilievi in antiche finestre che si affacciano dai muri a mo’ di scenografie, caratterizzate dalla tecnica delle sagome sovrapposte che contraddistingue le mie opere».

«Ho pensato di unire questa tecnica al mio immaginario puerile per dare vita a opere d’arte che fossero anche utilizzabili dai bambini, grazie alla mia visuale molto colorata e immaginifica», dice Amanta. Ma non si tratta di giocattoli, non in senso proprio per lo meno: «Sono creazioni artistiche, realizzate interamente a mano. Realizzo principalmente grandi alberi e dondoli, ma anche molti altri complementi artistici come cornici, mensole o bauli, sempre attraverso la tecnica dell’assemblage a rilievo di sagome».

Da Bosio, dove ha scelto di vivere («perché amo la campagna, il silenzio e la quiete di questi luoghi»), Amanta riesce comunque a lavorare per clienti anche molto distanti grazie ai social network. Ma c’è anche la poesia: «Scrivo spesso brani poetici associati alle mie opere. Nel 2009 ho pubblicato una raccolta di racconti immaginifici scritti e illustrati da me, dal titolo “L’inganno”, dalla quale poi ho tratto la sceneggiatura di uno spettacolo teatrale».

