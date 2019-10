Furti all'Outlet: tre 'pizzicati' in flagranza

SERRAVALLE - I carabinieri in due diverse operazioni hanno portato a termine tre arresti per furti all'Outlet.

I militari dell'Arma di Arquata Scrivia hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato due donne di origine colombiana. Le due di 29 e 33 anni, residenti in Francia e in Italia per turismo, sono state bloccate nel tardo pomeriggio di sabato con 5000 euro di merce sottratta da diversi punti vendita dell'Outlet. Avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio con un'apposita attrezzatura. Oggi sono state condotte al Tribunale di Alessandria.

Dovrà rispondere di furto aggravato continuato un uomo di 57 anni residente nel pavese, tratto in arresto in flagranza di reato con merce per circa 500 euro sottratta in diversi negozi dell'Outlet. Attualmente l'uomo è in stato di libertà perché incensurato e in possesso di certificazione medica che ne impedisce la restrizione presso le camere di sicurezza.