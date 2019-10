Scarsi lascia il Pd e approda alla corte di Renzi

Fabio Scarsi, da oggi, non è più il segretario provinciale del Partito democratico. Ha rassegnato le dimissioni non riconoscendosi più in un Pd che, a suo dire, ha cambiato pelle, tradendo gli ideali su cui poggiava quando è nato. Scarsi approda a Italia Viva, la nuova formazione di Matteo Renzi. "Altri sono sulla porta, pronti a fare il mio stesso percorso" dice. L'intervista domani sul Piccolo.