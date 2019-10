Vino e Doc, un incontro con esperti e produttori

POZZOLO FORMIGARO — Appuntamento dedicato al vino a Pozzolo Formigaro, grazie all’associazione culturale La Frascheta. Nelle cantine del castello medievale venerdì 11 ottobre alle 21.00 si svolgerà un incontro dal titolo “La Doc del Monferrato, una storia da raccontare”. Ospiti della serata saranno Andrea Desana, presidente del comitato “Casale Monferrato capitale della Doc”, ed Enrico Mandirola, produttore vinicolo, titolare dell'omonima azienda a Casasco. I due illustreranno la storia della “denominazione di origine” e al termine sarà offerta una degustazione guidata di Timorasso e Barbera, due prodotti di eccellenza del territorio.

Andrea Desana è presidente comitato che a Casale ha realizzato un centro permanente di ricerca e documentazione della Doc, della civiltà e cultura del vino, che ha sede nel castello dei Paleologi. È in un certo senso “figlio d’arte”, perché il padre, il senatore Paolo Desana, è stato il primo firmatario della legge che nel 1963 diede vita alla Doc dei vini italiani. Sarà possibile quindi scoprire quali tutele e quali vantaggi rappresenti per i produttori e i consumatori.

Enrico Mandirola è un giovane produttore di Casasco, località di poco più di 130 abitanti, che sorge sul crinale fra le valli Curone e Grue, in un paesaggio incantevole. Da questo territorio proviene il materiale genetico del Timorasso che è stato utilizzato per fare rinascere il vitigno. La storia dell’azienda di Mandirola affonda le radici tra la fine dell’Ottocento e il Novecento: oggi Enrico, 40 anni, si divide tra modernità e tradizione, grazie a una laurea in Agraria ed enologia e a vecchie botti in legno, bottiglie storiche e un piccolo pozzo alimentato da una sorgente naturale che assicura tutto l'anno la giusta temperatura e umidità. Ingresso libero.