Deaconescu, il poeta post moderno fa tappa in città

NOVI LIGURE — Ion Deaconescu, nato in Romania nel 1947, docente universitario di Scienze sociali, è uno dei maggiori poeti europei con svariati libri di poesia, narrativa e critica all’attivo. La casa editrice Puntoacapo ha recentemente pubblicato “L’eco, solo lei”, una raccolta bilingue curata e tradotta dalla poetessa Cinzia Demi, che sarà presentato giovedì 17 ottobre alle 18.00 presso la galleria Pagetto Arte di via Girardengo 85-87 a Novi Ligure. Relatori l’editore Mauro Ferrari e Cinzia Demi.

Poeta modernissimo nei temi e nella cifra espressiva, Deaconescu propone una sofferta ricerca dell’Io in rapporto al mondo della post modernità, in linea quindi con quanto stanno facendo i più grandi poeti europei. Il poeta farà tappa a Novi nel corso di una intensissima settimana di eventi che lo vedranno protagonista in tutta Italia.