Fashion Festival, all'Outlet la carica dei 75 mila

SERRAVALLE SCRIVIA — Oltre 75 mila persone hanno invaso domenica l’Outlet di Serravalle per il Fashion Festival d’autunno. Soddisfazione da parte dei dirigenti della McArthurGlen: «Il centro commerciale ha resistito bene all’assalto – ha spiegato il general manager Matteo Migani – I negozi che hanno esaurito le offerte predisposte per la giornata le hanno rimpiazzate per accontentare tutti i clienti». Un po’ meno bene la situazione del traffico veicolare: in uscita al casello di Serravalle Scrivia, sull’autostrada A7, si sono registrati fino a 5 chilometri di coda.

Quello con il Fashion Festival è un appuntamento apprezzato soprattutto dal pubblico “locale” di Piemonte, Liguria e Lombardia. Ora per l’Outlet si sta per aprire il periodo più caldo. A novembre infatti è in programma il Black Friday e subito dopo prenderà il via il periodo di avvicinamento al Natale: «Abbiamo in programma un’iniziativa davvero straordinaria», ha detto Migani. Tra una settimana, inoltre, verranno svelati i progetti di sviluppo che renderanno il centro commerciale di Serravalle Scrivia ancora più grande.