Tutto Harry Potter in 70 minuti: a Novi lo show da record

NOVI LIGURE — È stata definita l’unica esperienza potteriana non autorizzata. “Potted Potter” – parodia del mondo di Harry Potter scritta da Daniel Clarkson e Jefferson Turner e interpretata nella versione italiana da Davide Nebbia e Mario Finulli – aprirà giovedì 17 ottobre la stagione del teatro Giacometti a Novi Ligure.

Un esperimento che vede condensati in 70 minuti di pura comicità i sette libri della saga di Harry Potter. Una nuova occasione, per chi se la fosse persa, per ripercorrere in maniera frizzante, divertente, ma fedele alla realtà i luoghi, i personaggi e le avventure del maghetto più conosciuto al mondo. Harry Potter, Ron, Hermione, Silente, Voldemort e tutti i personaggi che compongono la saga potteriana, prendono vita attraverso gli attori. Uno spettacolo capace di coinvolgere anche chi non si è mai avvicinato alle avventure di Hogwarts.

Lo spettacolo nasce nella sua prima forma nel 2005, quando viene chiesto a Clarkson e Turner di realizzare una performance di strada della durata di cinque minuti capace di riassumere la trama dei primi cinque libri di J. K. Rowling. L’intento è di intrattenere le folle dei fan di Harry Potter accodate fuori dalle librerie in attesa della release del sesto libro della saga.

