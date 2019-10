Vaccinazioni contro l'influenza, si inizia il 28 ottobre

NOVI LIGURE — Partirà lunedì 28 ottobre la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza. Come ogni anno, il servizio sanitario offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio (gli ultra 65enni e tutti coloro che soffrono di malattie croniche che possono sviluppare gravi complicazioni in caso di influenza).

Lo scorso anno in Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile, l’influenza ha colpito circa 640 mila persone (il periodo di massima attività si è registrato tra la metà di gennaio e l’inizio di marzo 2019). L’influenza fa anche aumentare gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri in ospedale ed è un’importante causa di assenza dal lavoro. Per questo è meglio prevenire, con la vaccinazione, le conseguenze più gravi. Durante la stagione influenzale 2018-2019 sono state somministrate in totale circa 670 mila dosi di vaccino antinfluenzale. L’obiettivo dell’Assessorato alla Sanità è raggiungere il 75% dei soggetti interessati.

La Regione Piemonte offre gratuitamente, presso gli studi dei medici di medicina generale, la vaccinazione anti-pneumococco (protezione per polmonite, meningite e sepsi) e anti herpes zoster (protezione contro il fuoco di Sant’Antonio) ai soggetti nati nel 1952, 1953 e 1954. Inoltre presso i servizi vaccinali delle Asl, queste due vaccinazioni sono offerte ai soggetti che presentano una condizione di rischio predisponente. A differenza di quella antinfluenzale (che è stagionale) le vaccinazioni per pneumococco e per herpes zoster possono essere somministrate durante tutto l’anno.

La vaccinazione contro l'influenza si può fare presso le sedi Asl di Novi Ligure (via Papa Giovanni XXIII 1, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì dalle 14 alle 15), Arquata Scrivia (via Libarna 267, martedì dalle 14 alle 15), Serravalle Scrivia (via Divano 7, giovedì dalle 11 alle 12) e Gavi (via Garibaldi 4, martedì dalle 11 alle 12).