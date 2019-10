Remotti e la Sigma Band celebrano sessant'anni di musica

POZZOLO FORMIGARO — Le luci della ribalta del teatro “Lorenzo Perosi” di Pozzolo Formigaro si accenderanno stasera, venerdì 18 ottobre alle 21.00, per illuminare uno spettacolo musicale d’eccezione, dal titolo “Sessant’anni in musica”. Il concerto, promosso dall’associazione culturale “La Frascheta”, sarà l’occasione per ascoltare Gian Carlo Remotti, artista locale che ha fatto della passione per il canto un elemento fondamentale della sua vita.

Remotti, in arte Ninky, seppur non abbia scelto la carriera di cantante professionista, ha attraversato la storia della canzone esibendosi con molti gruppi musicali, affinando il suo stile e segnalandosi come interprete poliedrico e capace di eseguire brani melodici, swing o jazz con la stessa intensità.

Durante il concerto di stasera sarà accompagnato dalla Sigma Novi Band, un gruppo di sette musicisti affermati, che presenteranno un repertorio di successi intramontabili, scelti fra le hit che hanno segnato la storia musicale che parte dagli anni Sessanta fino all’ultimo decennio. Non mancherà, durante lo spettacolo, anche qualche riferimento agli aneddoti che legano la carriera artistica di Ninky al suo paese di origine, con le sollecitazioni di Franco Volpini. Un appuntamento, quindi, che grazie alle più belle canzoni degli ultimi decenni, darà modo di celebrare un artista locale apprezzato da tutti, trascorrendo una serata indimenticabile. L’ingresso al concerto è libero.