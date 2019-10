Maltempo, allagamenti in tutto il novese

Le intense precipitazioni di queste ore hanno provocato allagamenti in diverse zone del novese. A Novi Ligure l'acqua ha invaso corso Piave ed è difficile transitare nei sottopassi di via Verdi e via Crispi. Critica anche la situazione a Gavi, con l'esondazione del Neirone, allagamenti in località Valle e Fabbriche, e la chiusura del guado sul Lemme. A Cassano Spinola il Comune ha chiesto a chi abita nei pressi dei rio Predazzo di mettersi al sicuro.