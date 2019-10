Serravalle, allagamenti alla rotonda: chiuso anche il casello

NOVI LIGURE (aggiornamento ore 17.45) — Allagamenti in corso Piave, nei sottopassi di via Verdi e via Crispi, e sulla strada della Barbellotta per Serravalle.

SERRAVALLE SCRIVIA (aggiornamento ore 17.10) — Il casello dell'autostrada A7 a Serravalle Scrivia è chiuso in uscita in entrambe le direzioni, a causa dell'allagamento che ha reso impraticabile la rotonda.

NOVI LIGURE (aggiornamento ore 17.00) — Un fulmine ha colpito e distrutto un albero in via Casteldragone, a Novi Ligure.

SERRAVALLE SCRIVIA (aggiornamento ore 16.45) — Allagata la strada di ingresso a Serravalle Scrivia, arrivando da Novi, nel tratto tra la rotonda del casello autostradale e il cimitero vecchio, in corrispondenza della salita verso il quartiere Ca' del Sole.

GAVI — È stato chiuso il guado sul Lemme a Gavi e sempre a Gavi è esondato il rio Neirone in località Valle, con il personale comunale che sta monitorando la situazione. Allagata anche la strada della Lungarola.

Problemi in località Molini di Fraconalto, dove la Protezione civile provinciale riferisce dell’esondazione del Lemme. Ad Arquata Scrivia la strada comunale Bovo è stata chiusa per allagamenti. Allagamenti lungo la strada 35 bis dei Giovi, soprattutto in prossimità delle rotonde tra Novi e Serravalle Scrivia. La protezione civile di Vignole Borbera segnala ruscellamenti in località Monticelli e in via Da Vinci, oltre ad allagamenti sulla provinciale 140 tra le località di Chioccale e di Variano Superiore.

Nella foto, il Lemme a Voltaggio