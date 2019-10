Cassano: "Si metta al sicuro chi abita vicino al Predazzo"

CASSANO SPINOLA — Il Comune di Cassano Spinola chiede a tutti le persone che abitano nei pressi del rio Predazzo di "mettersi in sicurezza". Il livello del rio, infatti, sta salendo in maniera preoccupante. Per questo motivo l'amministrazione "chiede agli abitanti di mettersi in sicurezza, senza indugi. Appena possibile verrà tolto l’allarme". Il rio Predazzo, spiegano dal Comune, è comunque costantemente monitorato dal personale. Il rio Predazzo scende dalle colline sopra Cassano seguendo nel suo ultimo tratto la strada per Gavazzana, poi passa sotto la strada 35 dei Giovi (qui fece grossi danni nell'ottobre del 2014) e infine si getta nello Scrivia.