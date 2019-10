È crollato il ponte sull'Albedosa. Evacuazioni a Gavi

ORE 24.00 — Gli abitanti del rione Paraso a Gavi segnalano una frana in via Garibaldi, nei pressi della chiesa dei Turchini.

ORE 23.50 — È crollato il ponte sul torrente Albedosa, lungo la strada provinciale 155, tra Pratalborato e Capriata d'Orba. Lo riferisce la Protezione civile provinciale.

ORE 23.45 — L'elenco dei Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole domani, martedì 22 ottobre, comprende: Novi Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Gavi, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Predosa, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera e Voltaggio.

ORE 23.25 — Lo Scrivia a Serravalle ha raggiunto il picco massimo alle 21.00: la centralina ha rilevato il fiume a 30 centimetri sopra lo zero idrometrico. Attualmente è allo zero idrometrico, in diminuzione. Il livello di guardia è fissato a 2,20 metri sopra lo zero idrometrico.

ORE 23.20 — È chiusa tra Sant'Agata Fossili e Sardigliano la strada provinciale 141, per esondazione del rio Cugnolo.

ORE 23.15 — I dati delle precipitazioni nelle ultime ventiquattro ore, secondo le rilevazioni delle centraline Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente: Gavi 425 millimetri, Arquata 325, Sardigliano 278, Laghi della Lavagnina 262, Castellania 254, Novi 234, Castellar Ponzano 210, Fraconalto 174, Basaluzzo 156, Ovada 150, Capanne di Marcarolo 91, Piani di Carrega 84.

ORE 23.00 — Chiusa la strada provinciale 156 tra Pasturana e Francavilla Bisio. Allagamenti in alcune case del rione Fabbricone a Serravalle Scrivia.

ORE 22.00 — A Carrosio è stata evacuata un'abitazione. Allagamenti di abitazioni sono stati registrati anche a Bosio. Tutti i guadi rimangono chiusi: quello sul Lemme a Gavi, quello sul Gorzente a Capanne di Marcarolo, quello sul Morsone a Voltaggio.

ORE 21.50 — È chiusa la provinciale 179 in località Iride (Predosa), nel tratto verso Capriata d'Orba. Chiusa anche la strada comunale Val Pagani a Bosio. La strada 35 bis dei Giovi è chiusa tra Pozzolo Formigaro e la Nucleare all'altezza del sottopasso autostradale.

ORE 21.45 — Sulla strada provinciale 160 tra Francavilla Bisio e Gavi la Protezione civile provinciale segnala una frana. Nel medesimo tratto, è caduto anche una traliccio della media tensione elettrica.

NOVI LIGURE — Continua a piovere su tutto il basso alessandrino. A Novi Ligure, nelle ultime 24 ore, sono caduti 176 millimetri di pioggia. L'effetto sulla viabilità si è subito fatto vedere, con i due sottopassi ferroviari di via Crispi e via Verdi che sono andati ripetutamente a bagno. In quello di via Crispi, un'autovettura è rimasta bloccata a causa dell'acqua. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo. A tratti è rimasto sott'acqua anche il sottopasso di via Mazzini, mandando completamente in tilt il traffico cittadino: alcuni automobilisti, per riuscire a oltrepassare la linea ferroviaria, hanno utilizzato il passaggio pedonale di viale Saffi. All'ospedale San Giacomo, problemi nei reparti di Rianimazione (pazienti trasferiti), Radiologia e alla centrale di sterilizzazione, a causa degli allagamenti. La protezione civile comunale è intervenuta per prestare soccorso a diversi automobilisti rimasti bloccati in zona Ilva, in via Casteldragone e in strada Cassano. Auto bloccate anche in via Verdi, all'altezza della strada per la Pieve

A Gavi, è stata disposta l'evacuazione di alcune famiglie del rione Monserito, quello proprio a ridosso del Forte, particolarmente a rischio durante gli eventi alluvionali. Per gli sfollati è stato istituito un centro di ricovero alle scuole. Gavi è rimasta sostanzialmente isolata a causa dei problemi di viabilità a Francavilla, lungo la strada provinciale della Crenna e lungo la strada della Lomellina.

La Protezione civile provinciale segnala che circa 1.400 famiglie sono rimaste senza elettricità a Bosio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Stazzano, Tassarolo, Berzano, Monleale e Montaldo Bormida.