Cede il tetto della chiesa di Sant’Andrea

NOVI LIGURE — Oggi intorno all’ora di pranzo ha ceduto il tetto della navata centrale della chiesa dedicata a Sant’Andrea, sita nella omonima piazza a Novi Ligure. Le forti piogge hanno avuto la meglio sulle antichi travi già fortemente danneggiate dal terremoto del 2003, i cui segni sono ancora ben visibili sulla facciata della chiesa. Dalle informazioni raccolte pare che il tetto si sia appoggiato precariamente su di una capriata sottostante non crollando quindi all’interno della navata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il vicesindaco Diego Accili, gli uomini della protezione civile e gli addetti alla polizia municipale. A fianco della chiesa vive in un appartamento un nucleo di suore di provenienza asiatica, chiamate le “suorine”, che in via provvisoria sono state alloggiate presso il Don Bosco.